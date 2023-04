Einmal mehr hat Fußball-Verbandsligist SV Hermersberg eine Führung verspielt. Beim Tabellenzweiten TuS Marienborn verlor der Aufsteiger nach einem 2:0 zur Halbzeit noch mit 3:4.

„Wir haben es wieder einmal verpasst, den Deckel drauf zu machen“, sagte Hermersbergs Kapitän Pascal Masch, der Mitte der zweiten Spielhälfte nach einem Foul verletzt ausgeschieden war.

In der 28. Spielminute ging der SVH mit 1:0 in Führung. Nach einer Flanke von Stürmer Florian Weber traf Lukas Bißbort, der für den angeschlagenen Nico Freiler ins Team gerückt war. Nach einer Ecke von Patrick Freyer erhöhte Abwehrspieler Marius Dausmann mit einem Kopfstoß auf 2:0 (34.). Gleich zu Beginn der zweiten Hälfte verkürzte der Marienborner Moritz Freisler. Weber stellte nach einem Konter den Zwei-Tore-Abstand wieder her (64.).

Verteidiger stürmen

TuS-Trainer Ali Cakici beorderte nun seine beiden Innenverteidiger in den Angriff. Und sein Team sollte tatsächlich ab Minute 79 noch drei Tore erzielen. Masch: „Marienborn hat seine Tore nicht herausgespielt, sondern mit der Brechstange agiert.“ Das 3:2 sei „ganz unglücklich gefallen“. Der Ball prallte nach einem Schuss von der Latte an SVH-Torhüter Luca Layes und von dort über die Linie (79.). Moritz Freisler (82.) und Nermin Fakovic (84.), der allein stehend nach einer Flanke einschoss, drehten mit ihren Treffern die Partie vor 100 Zuschauern. „Wir waren die bessere Mannschaft. Da hätten wir schon den Dreier mitnehmen müssen“, klagte Masch. Trotz der Niederlage bleibt Hermersberg auf dem sechstletzten Platz, dem ersten sicheren Nichtabstiegsrang.

SO SPIELTEN SIE