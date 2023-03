Neue Situation für die Keglergilde Heltersberg in der DCU-Frauen-Bundesliga: Durch den Rückzug des SKC Monsheim aus dem Spielbetrieb sind die Chancen der Holzländerinnen (16:4 Punkte), erstmals Erstliga-Meister zu werden, zwei Spieltage vor Saisonende merklich gestiegen. Mit einem Sieg am Sonntag beim Tabellenzweiten KSG Florstadt (12:6) wäre das große Ziel bereits erreicht.

Die weiteren Szenarien: Verliert Heltersberg bei den Südhessinnen und anschließend auch in Miesau und Florstadt gewinnt seine restlichen Spiele (in Meckesheim und gegen den PSV Ludwigshafen), ist Florsheim Meister. Siegt Heltersberg nach der eventuellen Niederlage in Florstadt in Miesau und Florstadt gewinnt die restlichen beiden Spiele, dann sind KSG und Keglergilde punktgleich, und es kommt zu einem Entscheidungsspiel der beiden Vereine.

„Manuel Neuer von Heltersberg“

Wie so oft in dieser Saison steht ein Fragezeichen hinter der Aufstellung des Teams von Trainer Joachim Hensel, denn dessen Tochter hat sich beim Skifahren verletzt. „Sie ist der Manuel Neuer von Heltersberg“, lästert der Papa und fügt ernsthaft hinzu: „Nach dem MRT-Ergebnis wird entschieden, ob sie mit einer Bandage spielen wird. Ansonsten sind alle einsatzbereit. Obwohl wir die Bahnen nicht kennen, sind wir zuversichtlich.“

Florstadts Teamsprecherin Nicole Rosenau stellt fest: „Dass wir als Aufsteiger noch Meisterschaftschancen besitzen, daran hätte keine von uns gedacht. Jetzt haben wir Lunte gerochen.“ Im Spiel am Sonntag ab 12.30 Uhr seien die Heltersbergerinnen favorisiert,„aber wir werden denen einen heißen Fight liefern“.