Ein Leverkusener, der ein überzeugter Pirmasenser wurde und als Fußballer für Fortuna Düsseldorf und den FKP viele Tore schoss: Das war Hans-Erwin Volberg, der am Freitag im Alter von 80 Jahren gestorben ist.

1940 wurde „Hansi“ Volberg unterm Bayer-Kreuz geboren. Er lernte in der Chemiestadt das Fußballspielen, ehe er sich mit 18 dem Bonner SC anschloss. Mit 21 wechselte Volberg zu Fortuna Düsseldorf in die Oberliga West, die damals höchste Spielklasse.

Fortuna Düsseldorf ins DFB-Pokal-Finale geschossen

Der Offensivspieler zeigte dort seine Qualitäten insbesondere im DFB-Pokal 1962. Sowohl beim 2:1 im Viertelfinale gegen Saarbrücken als auch beim 3:2 im Halbfinale gegen Schalke 04 schoss Volberg die Fortuna in Führung. Im Endspiel vor 41.000 Zuschauern in Hannover gegen den 1. FC Nürnberg lagen die vom späteren Bundestrainer Jupp Derwall gecoachten Düsseldorfer – mit Volberg in der Startelf – wieder vorne, verloren aber mit 1:2 nach Verlängerung.

Mit FKP zweimal in Bundesliga-Aufstiegsrunde

Der FK Pirmasens, von 1958 bis 1962 viermal in der Endrunde um die deutsche Meisterschaft, wurde auf den torgefährlichen Mann aufmerksam. 1963 wechselte Volberg nach Pirmasens, wo er im Autohaus Feyock als Buchhalter arbeitete. In seinem ersten FKP-Jahr schoss er in 27 Regionalligaspielen 22 Tore, im zweiten waren es gar 26 Treffer in 28 Partien.

Mit den Pirmasensern erreichte Volberg 1964 und 1966 die Bundesliga-Aufstiegsrunde. 1967 machte er sich beruflich selbstständig. 1974 bestand er die Prüfung zum Steuerberater. Seine Kanzlei in Pirmasens übergab er 2005 an seinen Sohn Karsten, den späteren FKP-Präsidenten. Beim FKP engagiert sich auch sein Sohn Mark als Sicherheitsbeauftragter, und sein Enkel Lukas spielt in der A-Jugend.