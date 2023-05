Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Da war nichts zu sehen vom krakeelenden Politik-Kommentator Gernot Hassknecht aus der „heute-show“, die ihn wegen seiner cholerischen Anfälle richtig populär werden ließ. Das Publikum in der ausverkauften Halle der Mozartschule in Rodalben erlebte Hans-Joachim Heist beim „Heinz-Erhardt-Abend“ am Sonntag mal ganz anders.

Hans-Joachim Heist kann sich als Gernot Hassknecht so richtig in Rage reden. Doch am Sonntag in Rodalben war er als unterhaltsamer Plauderer, witziger Rezitator und temperamentvoller