Die Grundschule Horeb ist deutschlandweit wohl die einzige Schule mit einem flexibel überdachten Pausenhof. Möglich macht das ein überdimensionaler Schirm, der bei Bedarf elektrisch ausgefahren wird und vor Sonne und Regen schützt.

Nachdem die Turnhalle der Grundschule Horeb vor rund zehn Jahren abgebrannt ist, gab es für die Schülerinnen und Schüler dort lange Zeit keine Möglichkeit, bei schlechtem Wetter in den Pausenhof zu gehen. Daran wollte die Stadt Pirmasens nun etwas ändern und hat 120.000 Euro in einen ausfahrbaren Großschirm investiert. Dieser wurde vergangene Woche von Bürgermeister Michael Maas und Oberbürgermeister Markus Zwick eingeweiht. „Kinder haben einen Bewegungsdrang und wollen an die frische Luft. Das ist auch pädagogisch wertvoll, aber das Wetter ist leider nicht immer gut. Deshalb haben wir nach Lösungen gesucht, wie die Kinder trotzdem im Trocknen spielen können“, erklärt Zwick.

Eine multifunktionale Lösung

Im Vorfeld sei nach vielen Alternativen geschaut worden, durch das denkmalgeschützte Gebäude habe es allerdings viele Restriktionen gegeben. Nach langer Recherche erschien der maßangefertigte Schirm von einer Firma aus Österreich die beste Lösung. „Damit sind wir so flexibel und multifunktional unterwegs, dass man bei jedem Wetter rauskann“, begründet Maas die Entscheidung.

Der Schirm ist zehn Meter hoch und bietet ausgefahren unter einer Fläche von 200 Quadratmetern genügend Platz für die 277 Grundschulkinder. Die robuste Spezialanfertigung, die es so in der ganzen Pfalz nicht noch einmal gibt, hält Windgeschwindigkeiten bis zu 70 Kilometern pro Stunde stand und schützt durch seine große Spannweite von 16 Metern sowohl vor Regenschauern als auch vor der Mittagshitze. Er ist laut Herstellerangaben 3,4 Tonnen schwer und in drei Minuten vollständig ausgefahren.

„Die Kinder sind begeistert“

„Die Freude ist groß, dass wir jetzt bei Sonne und Regen raus können, gerade auch wegen des Ganztagsbetriebes. Die Kinder sind begeistert und beeindruckt von diesem riesigen Schirm“, berichtet die Schulleiterin Andrea Koch. Sie sieht darin nicht nur eine Aufwertung und Wertschätzung für die Schule, sondern auch für den Horeb insgesamt.

Ihre Meinung deckt sich mit den Gedanken der Stadtspitze: „Der Schirm ist auf jeden Fall ein Alleinstellungsmerkmal für Horeb“, stellt Maas fest. Davon solle künftig auch die gesamte Quartiersgemeinschaft profitieren, zum Beispiel bei Veranstaltungen.

Größter Schirm Deutschlands

Laut Aussage der Monteure, die den Schirm aufgestellt haben, ist der Schirm in Pirmasens der einzige, der zur Überdachung einer Grundschule genutzt wird. Generell gibt es erst wenig Exemplare in Deutschland. Meist werden sie für Veranstaltungen und im Hotelbereich eingesetzt, wie die Firma Meissl auf Anfrage erklärt. Um sich den Schirm im Vorfeld anzusehen, sind Maas und einige Kollegen nach Bayern gereist. Dort wird er zur flexiblen Überdachung von Biergärten genutzt. Der Schirm auf dem Horeb ist laut Angaben des Herstellers das größte Modell in ganz Deutschland.