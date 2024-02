31 Teams spielen am Wochenende bei der Hallenkreismeisterschaft der E-Junioren.

Nach drei Jahren Corona-Pause gibt es diesen Winter wieder Hallenkreismeisterschaften im Jugendfußball. Der SV Hermersberg (A-Junioren), die JSG Lemberg/Wasgau (B-Junioren) sowie der FK Pirmasens bei den C- und D-Junioren stehen als Futsal-Kreismeister fest. Der letzte Titel wird am Wochenende vergeben, wenn in der Pirmasenser Kirchberghalle die E-Junioren (U11) ihren Meister ausspielen.

Zehn Stunden am Samstag

Mit 31 Teams stellt diese Altersklasse das größte Teilnehmerfeld. Am Samstag wird von 9 bis etwa 19 Uhr in sechs Gruppen die Vorrunde ausgetragen. Die beiden Erstplatzierten aus jeder Gruppe qualifizieren sich für die Zwischenrunde am Sonntag ab 9 Uhr. Um 14 Uhr folgen die Halbfinals. Gegen 14.30 Uhr soll das Endspiel angepfiffen werden.

Zumindest in ihren Vorrundengruppen favorisiert sind Hermersberg, der FK Pirmasens, Ixheim, Rodalben, Münchweiler, Heltersberg/Geiselberg, TSC Zweibrücken und Grenzland, die auf dem Feld in der Kreisliga spielen. Die Spielzeit beträgt acht Minuten. Ausrichter des Turniers ist der SV Lemberg mit Jugendleiter Oliver Samsel an der Spitze. Die Turnierleitung hat Thorsten Eschmann, E-Junioren-Spielleiter im Fußballkreis Pirmasens/Zweibrücken.

DIE VORRUNDENGRUPPEN

Gruppe A: Rodalben, Heltersberg, TSC Zweibrücken II, TuS/DJK Pirmasens, Hauenstein/Lug, Rieschweiler.

Gruppe B: FK Pirmasens, Fehrbach, Wiesbach, Rodalben II, Bottenbach.

Gruppe C: TSC Zweibrücken, Lemberg/Ruppertsweiler II, FK Pirmasens II, Leimen/Merzalben, Wiesbach II.

Gruppe D: Hermersberg, Ixheim, Fischbach/Wasgau, Rimschweiler, Grenzland II.

Gruppe E: Grenzland, Hermersberg II, Thaleischweiler-Fröschen II, Contwig, Lemberg/Ruppertsweiler.