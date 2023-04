Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Fussball: Vertagt hat das Präsidium des Südwestdeutschen Fußballverbands seine Entscheidung, ob und wie die Saison von der Verbandsliga bis zur untersten Klasse fortgesetzt wird. Nur so viel ist klar: Wenn mit dem normalen Training Anfang April und der Rundenfortsetzung Anfang Mai begonnen werden kann, wird das zweite Corona-Spieljahr auch in einem verkürzten Modus beendet werden. Die RHEINPFALZ sammelte Stimmen und Stimmungen in der Region Pirmasens.

„Ich persönlich würde sehr gerne die Runde zu Ende spielen“, sagt der Trainer der Spielvereinigung Waldfischbach/Burgalben, Frank Steigelmann .