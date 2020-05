„Auslegungshilfe“ für das Flanieren auf dem Exerzierplatz während des Wochenmarktes an den drei Tagen Dienstag, Donnerstag und Samstag gibt Landgraf Ludwig IX. höchstselbst. Die Stadtverwaltung hat bekanntlich ihren Bürgern kundgetan, dass dieselben an besagten Zeiten eine Nasen-/Mundmaske zu tragen haben. Warum aber jeder Bürger, der an diesen drei Tagen zwischen 6 und 13 Uhr über den Exerzierplatz läuft, eine Maske tragen muss, obwohl er keinen Einkauf bei den Marktbeschickern tätigen will, leuchtet nicht jedermann ein. Und darob ward unbotmäßiges Gemurre laut, was quasi als Beginn eines Volksaufstandes verstanden werden könnte. Woraufhin der Stadtgründer, Ihre „Hochfürstliche Durchlaucht“, Landgraf Ludwig IX., höchstselbst verfügt hat, dass jede Frau und jeder Mann, so sie oder er auf dem Exerzierplatz an den genannten drei Markttagen flanieren will, eine Maske zu tragen habe. Punktum. Und so steht die Statue des Hohen Herrn nicht nur als Symbol für die Stadtgründung von Pirmasens, sondern zugleich als Mahnmal, beim Betreten des Exerzierplatzes an Markttagen eine Maske aufzusetzen.