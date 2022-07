Nach aktuellem Stand vom Dienstag, 26. Juli, 11 Uhr, wurden im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts des Kreises Südwestpfalz seit Freitag weitere 440 bestätigte Covid-19-Fälle erfasst.

Das Landesuntersuchungsamt meldet dazu, ebenfalls Stand 26. Juli, die Inzidenzwerte 804,3 für den Landkreis, 686,8 für Pirmasens sowie 834,8 für Zweibrücken und für die landesweite 7-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz den Wert 6,77.

Stand Dienstag, 26. Juli, waren insgesamt 30 Patienten aufgrund von Covid-19 stationär in den drei Krankenhäusern im Bereich des Gesundheitsamtes Südwestpfalz gemeldet. Weiterhin besteht bei zwei hospitalisierten Personen noch der Verdacht auf Covid-19. Dem Gesundheitsamt liegen zudem die Informationen von vier weiteren Todesfällen im Zusammenhang mit einer Sars-CoV-2-Infektion vor. Zwei Bewohner des Haus Bethanien in Pirmasens im Alter zwischen 80 und 85 beziehungsweise 90 und 95 sind an ihrer Corona-Infektion verstorben. Die Männer waren dreifach beziehungsweise sogar vierfach geimpft. Eine Frau aus Rodalben im Alter zwischen 85 und 90 Jahren ist ebenfalls an den Folgen ihrer Covid-Infektion gestorben. Sie war dreifach geimpft. Auch ein Mann aus Eppenbrunn im Alter zwischen 85 und 90 starb an den Folgen seiner Covid-Infektion. Sein Impfstatus ist unbekannt.

275 Personen mit Corona-Infektion gestorben

Ergebnisse der bisherigen Ermittlungen verzögert vorliegender und neuer Fälle im Gesundheitsamt der Kreisverwaltung Südwestpfalz betreffen auch verschiedene Einrichtungen: Ein Kind im Kindergarten Hornbach, eine Betreuungskraft und zwei Kinder im Kindergarten Mittelbach, ein Kind in der Kita Papperlapapp in Zweibrücken, eine Betreuungskraft in der Kita St. Pirminius in Pirmasens, ein Kind in der Kita St. Wolfgang in Erfweiler, ein Schüler der BBS Zweibrücken, vier Bewohner des Haus Bethanien und zwei Bewohner des Haus Sarepta. Insgesamt wurden bis heute 51.715 Personen im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts Südwestpfalz positiv auf den Erreger Sars-CoV-2 getestet. Bislang sind im Bereich des Gesundheitsamtes 275 Personen mit Corona-Infektion verstorben.