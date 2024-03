Für die Single „Du & Ich“ von Pascal Elarbi aus Waldfischbach-Burgalben hat der Künstler den German Songwriting Award erhalten.

Pascal Elarbi stammt aus Waldfischbach-Burgalben, lebt in Wiesbaden und ist unter dem Künstlernamen Pasi der Pogo bekannt. Mehrmals wöchentlich ist er mit verschiedenen Programmen unterwegs. 2023 nahm er einen neuen Anlauf, um seine Hörer mit eigenen Stücken zu begeistern. Die Single „Du & Ich“, die dafür quasi der Startschuss sein sollte, wurde mit dem German Songwriting Award in der Kategorie der besten Balladen und Hochzeitslieder prämiert. Für den gebürtigen Pirmasenser ging es also nach Berlin zur Preisverleihung . „Das war natürlich eine ganz besondere Ehre für mich und ist auch eine tolle Wertschätzung für meine Musik“, freut sich der 36-Jährige. Passend dazu legte er kürzlich mit „Kinder“ noch eine weitere Single nach.

Preis für aufstrebende Künstler

Mit dem German Songwriting Award werden vor allem aufstrebende Künstler ausgezeichnet. Nach Angaben des Veranstalters gab es für den Preis mehrere tausend Einsendungen in verschiedenen Kategorien. Für Elarbi war es also wahrlich kein Selbstläufer. In Berlin hatte er dann auch die Möglichkeit, zahlreiche andere Musiker kennenzulernen, sich weiter zu vernetzen. Wichtige Schritte auf dem Weg, auch mit eigenen Songs erfolgreich zu werden. Noch kann man die Stücke von Pasi der Pogo nur auf den bekannten Plattformen streamen.

Seit Jahresbeginn arbeitet er aber bereits fleißig an neuem Material. Wenn genug zusammenkommt, schließt er auch einen physischen Tonträger nicht aus. Nun geht es für ihn aber erst mal darum, wieder ins Studio zu gehen und neue Projekte umzusetzen. „Für den Sommer habe ich auch einige attraktive Angebote als Support-Act bekommen“, verrät Elarbi. Welche er davon letztlich realisieren kann, steht noch nicht fest.

Stammgast auf allerlei Festen

Regelmäßig auf den Bühnen der Pfalz und vor allem im Rhein-Main-Gebiet zu erleben, kann man Pascal Elarbi auch mit seinen Cover-Projekten sehen, beispielsweise im Duo Kapp & Chino, in dem er gemeinsam mit dem Geiger Lukas Würsching bekannte Stücke in neuem Format auf die Bühne bringt. Auch solo ist Pasi der Pogo in den Sommermonaten Stammgast auf Festen der Region.