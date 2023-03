Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Ohne Not würden wird so was nicht machen.“ Forstamtsleiter Florian Kemkes kann die Beschwerden von RHEINPFALZ-Leser Harald Kröher wegen der Baumfällungen am Fahrschen Wald nicht verstehen. Rund 30 Bäume seien gefällt worden, die allesamt akut gefährdet gewesen seien. „Da geht es ums Geld“, vermutet Kröher hingegen das Brennholzgeschäft als Grund.

„Das ist entsetzlich, was da passiert.“ Harald Kröher war ganz aufgelöst, als er mit seinen Hunden am Fahrschen Wald spazieren war und die Waldarbeiter