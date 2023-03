Die U19 des FK Pirmasens hat in der A-Junioren-Regionalliga Südwest das Spiel gegen den Ludwigshafener SC mit 1:0 (1:0) gewonnen. Es war der Abschluss einer erfolgreichen englischen Woche.

„Wir haben in einer englischen Woche drei Siege in Folge hingelegt. Das hat natürlich Kraft gekostet. Da durften die Jungs am Sonntag gegen den Ludwigshafener SC auch einmal ein nicht so gutes Spiel hinlegen.“ So kommentierte Sebastian Heß, Trainer der FKP-U19, das ereignisarme 1:0.

Es war windig und nass auf der Husterhöhe, dazu ein glitschiger Kunstrasen und ein tiefstehender, die Räume eng machender Gegner im Abstiegskampf: So dauerte es auch bis zur 85. Minute, ehe die Gäste eine zwingende Torchance hatten. Da war aber FKP-Keeper Nico Jeckel auf dem Posten. Jamal Willrichs punktgenau ausgeführte Ecke zum einköpfenden David Laux brachte in der zehnten Minute das 1:0 für Pirmasens.

„Nach vorne waren wir nicht gut. Aber die Defensive stand hervorragend!“, betonte Heß. Nur Francis Sesay hatte noch eine prima Torchance. Er hatte LSC-Keeper Precious Ofosohene den Ball abgeluchst und war auf dem Weg, ihn ins Netz zu befördern, als der Keeper ihm den Ball wieder vom Fuß nahm (65.).

Die für kommenden Sonntag geplante Partie bei Wormatia Worms wurde auf 24. Mai verlegt, da die Regionalliga-Herren der Wormatia am selben Tag das „Hochrisikospiel“ gegen Eintracht Trier haben.

SO SPIELTEN SIE