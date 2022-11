„In der ersten Halbzeit haben wir uns noch schwergetan, weil Schifferstadt sehr tief stand. Aber in der zweiten Halbzeit lief das viel besser, was sich dann auch in Toren niederschlug.“ So kommentierte Patrick Müller, der Trainer der U17-Fußballer des FK Pirmasens, den 5:1 (2:1)-Sieg im Verbandsligaspiel bei Phönix Schifferstadt. Auffälligster Akteur auf dem Kunstrasen war Moritz Schubert. Der 17-Jährige aus Contwig schoss den FKP nicht nur mit zwei schnellen Toren (13./16.) in Führung, er setzte auch den Schlusspunkt mit seinem Treffer zum 5:1 (61.). „Diese drei Tore dokumentieren, wie stark Moritz in diesem Spiel war“, lobte Trainer Müller. Außerdem trafen Schmidt und Gutmann. Nächsten Samstag (11 Uhr) gastieren die Pirmasenser B-Junioren im Verbandspokal-Achtelfinale beim TuS Hohenecken.