Bei allem Verständnis für schwere Beine und geistige Plätte: Wie sich Oberligist FK Pirmasens im Testspiel präsentiert hat, war so gar nicht nach des Trainers Gusto. Martin Gries möchte denn am Samstag (14.30 Uhr) beim FC Rastpfuhl eine gänzlich andere Darbietung sehen als noch beim 0:4 in Jägersburg.

Testspiele sind nach Gries’ Auffassung viel zu schade, um sie derart zu „vertrödeln“ wie die Partie beim FSV Jägersburg. Müde und kaputt – schön