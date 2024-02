Daniel Paulus, seit 1. Februar Kaderplaner beim FK Pirmasens, hat seinen ersten Transfer getätigt. Michael Müller wechselt im Sommer von Borussia Neunkirchen zum aktuellen Tabellenfünften der Fußball-Oberliga.Der 25-jährige Defensivspieler unterschrieb am Dienstag beim FKP einen Vertrag für die Saison 2024/25, in der Paulus dann der neue Cheftrainer in Pirmasens sein wird. Der in seiner Heimatstadt Kaiserslautern lebende Elektriker kann in der Innenverteidigung und im defensiven Mittelfeld spielen.

Müller wechselte als B-Junior vom TuS Hohenecken zum FC Homburg, bei dem er von 2018 bis 2020 auch einen Profi-Vertrag hatte, allerdings ohne Regionalliga-Einsatz blieb. Nach acht Jahren in Homburg macht er nun seine zweite Saison bei Borussia Neunkirchen in der Saarlandliga. „Beim FKP kann ich in einer höheren Liga spielen und die Struktur des Vereins gefällt mir“, erklärte Müller gegenüber der RHEINPFALZ seine Entscheidung.