Verabschiedung vorm Anpfiff – Willkommensgruß zur Halbzeitpause: Beim Regionalliga-Saisonausklang hat der FK Pirmasens am Samstag vorm 3:0 (2:0)-Sieg gegen Schott Mainz Spieler verabschiedet, zur Pause aber auch zwei Neuzugänge präsentiert. Vom 1. FC Nürnberg II kommt Mike Scharwath zur Husterhöhe. Der Mittelfeldspieler hat in der zu Ende gegangenen Saison für die Franken elf Spiele in der Regionalliga Bayern absolviert, dabei viermal in der Startformation gestanden. Scharwath ist ein Neuzugang mit FKP-Vergangenheit: Ehe es ihn zur U17 der SV Elversberg zog, für die er später auch – bis zu seinem Wechsel nach Nürnberg 2019 – im U21-Team am Ball war, hatte Scharwath bei den FKP-Junioren gekickt. Der 21-Jährige stammt aus dem Kreis Kusel.

Von der U19 des Zweitligisten SV Sandhausen kommt Torhüter Ramon Büsken zum FKP. Der 18-Jährige gehörte in dieser Saison auch bereits zum Oberliga-Team des SVS, die allerdings pandemiebedingt gerade mal drei Partien absolviert hat, in denen Büsken nicht zum Zuge kam.

Verabschiedet wurden vorm Anpfiff Felix Bürger, Dennis Chessa, Arne Neufang, Jens Jung, Iosif Maroudis. Luis Kiefer verlässt den Verein ebenfalls, konnte aber am Samstag nicht mit dabei sein.