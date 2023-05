Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Spielt so ein Absteiger? Ganz und gar nicht. Der FK Pirmasens gewann auch in dieser Höhe verdient mit 3:0 bei Hessen Kassel, rückte vom letzten auf den drittletzten Platz vor und hat auch dank günstiger Resultate in den anderen Stadien nun wieder eine Chance, in der Fußball-Regionalliga zu bleiben. Ein Spieler freute sich besonders.

Bis Donnerstagabend ging David Becker davon aus, am Samstag um 14 Uhr die Mannschaft des FK Pirmasens als Kapitän auf den Rasen des Auestadions zu führen. Dann verletzte sich der 30-Jährige