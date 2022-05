Der FK Pirmasens will das Fußball-Verbandspokalfinale am Samstag, 21. Mai, im vorderpfälzischen Weingarten gegen den TSV Schott Mainz zu einem Heimspiel machen. Der Regionalliga-Absteiger setzt daher zu dieser Partie, deren Sieger ein Heimspiel in der ersten DFB-Pokal-Runde 2022/23 hat, fünf Busse für seine Anhänger ein.

Die Busse fahren vom Sportpark Husterhöhe zur „Arena“ des SV Weingarten. Dort werden die Fans vom Siegtorschützen beim Pirmasenser DFB-Pokal-Sensationssieg im Jahr 2006 gegen Werder Bremen, Miguel Carvalho, begrüßt.

Warm-up auf der Husterhöhe

Drei Stunden vor dem Anstoß – der exakte Spielbeginn steht noch nicht fest – werde es, so der FKP, „ein Warm-up im Klubtreff auf der Husterhöhe geben“. Die Fans können sich dort mit einem Imbiss stärken, Spieler werden vor Ort sein, und es werden Fanartikel verteilt. Dann beginne die Fahrt unter dem Motto „Mir sin die Klub – alle in blauer Kleidung“.

Bus-Tickets für zehn Euro (Fahrt inklusive Imbiss) gibt es beim letzten Regionalligaspiel am Samstag, 7. Mai, bei der Einlasskontrolle auf der Haupttribüne. Anschließend kann man noch bis Freitag, 13. Mai, Bustickets in der FKP-Geschäftsstelle kaufen. Die Eintrittskarten fürs Finale müssen extra erworben werden. Im Vorverkauf des Südwestdeutschen Fußballverbands kostet die Sitzplatzkarte auf der Tribüne in Weingarten 16 (ermäßigt 14) Euro. Stehplatzkarten gibt es für zehn (ermäßigt acht) Euro. Für Kinder bis zwölf Jahre sind sechs (Tribüne) oder vier Euro (Stehplatz) zu zahlen, bei Kindern bis sechs Jahre sind es fünf oder ein Euro. VIP-Tickets erhält man für 70 Euro.