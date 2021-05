Der FK Pirmasens hat am Samstagnachmittag in der Fußball-Regionalliga mit 0:1 (0:0) beim nun punktgleichen FC Gießen verloren. Zwei eingewechselte Spieler haben die ausgeglichene Partie entschieden: Niclas Mohr steckte in der 83. Minute zu Antonyos Celik durch, der das Tor des Tages erzielte. Luka Dimitrijevic vergab die beiden besten Pirmasenser Chancen (27., 51.). Beim FKP fielen nach Sascha Hammann, Yannick Grieß (beide gesperrt) und Gianluca Lo Scrudato (verletzt) kurzfristig auch noch Kapitän David Becker (Hexenschuss) und Dennis Chessa (erkrankt) aus.