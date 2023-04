Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Gemeinsam sind der FK Pirmasens und Schott Mainz vor zehn Monaten aus der Fußball-Regionalliga abgestiegen. Vielleicht steigen sie beide auch gleich wieder auf. Zum Oberliga-Topspiel erwartet „die Klub“ am Samstag den vier Punkte besseren Tabellenführer aus der Landeshauptstadt. Das letzte Aufeinandertreffen war für den FKP eine große Enttäuschung.

Der 21. Mai 2022 war eigentlich ein schöner Tag. Die Sonne schien an diesem Samstag über der kleinen Arena in Weingarten. Mindestens 500 FKP-Fans, die meisten in den Vereinsfarben