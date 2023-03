Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Fußball-Regionalligist FK Pirmasens beendet die Hinrunde so, wie er sie begonnen hat: mit einem Erfolg. Das 1:0 bei Schott Mainz war ein hartes Stück Arbeit – und ein Stück Sinnbild für die erste Halbsaison – stark gestartet, noch stärker nachgelassen, das Glück strapaziert und zum guten Schluss gejubelt. Klappt’s genau so in Halbserie zwei, wären alle glücklich.

Beim Liga-Schlusslicht steht ein Vollprofi im Kasten – beim FKP „nur“ ein Feierabend-Fußballer, der zudem in der vereinsinternen Rangliste (noch?)