Turbulente Zeiten beim FK Pirmasens. Am Freitag entließ die Vereinsführung Patrick Fischer, nachdem ihr der Mannschaftsrat zwei Tage zuvor eröffnet hatte, dass er ungern weiter mit dem Cheftrainer zusammenarbeiten will. Am Samstag erst ein 1:1 in der Fußball-Regionalliga unter extremen Bedingungen gegen Balingen, dann der nächste Personalwechsel.

Nur ein Sieg ist dem FK Pirmasens in den bisher zehn Saison-Heimspielen in der Fußball-Regionaliga geglückt. Das 1:1 (1:0) am Samstag gegen die TSG Balingen war das vierte Unentschieden