Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der FK Pirmasens fährt in der Fußball-Oberliga mit dem verdienten 2:1 (1:0) beim VfR Baumholder den dritten Sieg in Serie ein – und dennoch schauten drei Pirmasenser am Sonntag nicht so glücklich drein.

Da war zunächst einmal Markus Happersberger. Bis Mitte November war der Sommer-Zugang vom SV Morlautern in 17 Oberligaspielen für den FKP am Ball, dann stoppte ihn ein Bandscheibenvorfall.