Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Am Samstag rollt in Bellheim der Ball beim ersten Testspiel. Fünf Wochen später, am 25. August, wird der FK Pirmasens in die neue Regionalliga-Runde starten. Zum Auftakt gastiert der Bahlinger SC im Framas-Stadion – aller Voraussicht nach vor Publikum. Das freut selbstredend auch FKP-Präsident Jürgen Kölsch, der indes schon eine ganz besondere Heimpartie im Auge hat.

Bellheim liegt ja quasi um die Ecke, bis Balingen, wo am 21. August das erste Auswärtsspiel auszutragen ist, allerdings sind es über 200 Kilometer. „Wir überlegen, ob