Fußball-Regionalligist FK Pirmasens ist an einer Verpflichtung von Benno Mohr (bisher SV Elversberg) interessiert. Dies bestätigte am Dienstag FKP-Präsident Jürgen Kölsch auf RHEINPFALZ-Anfrage. Kölsch: „Wir sind in Gesprächen.“

Mohr könne ein Einsatz für den zu Hertha Wiesbach gewechselten Sven Sellentin sein. Der 24-jährige Saarländer spielt im Mittelfeld sowohl auf der linken als auch auf der rechten Seite. In der Vita des ehemaligen Junioren-Nationalspielers, dessen Vertrag in Elversberg diesen Monat ausläuft, stehen 66 U19-Bundesligaspiele für den 1. FC Saarbrücken und Borussia Mönchengladbach, 53 Einsätze in der Herren-Regionalliga West für Gladbach II (plus Drittliga-Aufstiegsspiel gegen Werder Bremen II) sowie 61 Matches in der Regionalliga Südwest für Elversberg.