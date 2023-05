Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Was legten die Verbandsliga-Fußballer des FK Pirmasens im Heimspiel gegen den TuS Hohenecken für einen Ehrgeiz und eine Aggressivität an den Tag! Der Lohn für den FKP II: ein 3:1 (1:1) gegen den Aufsteiger und der erste Tabellenplatz in der Weststaffel der wegen Corona zweigeteilten Verbandsliga.

Es lief die 62. Minute, als FKP-Coach Martin Gries wutentbrannt einen vor ihm liegenden Ball nahe der Trainerbank wegdonnerte. Christopher Ludy war gerade – mustergültig freigespielt