Fußball-Regionalligist FK Pirmasens hat im ersten Spiel nach der Entlassung von Trainer Patrick Fischer ein 1:1 (1:0) gegen die TSG Balingen erreicht. Das Team von Interimscoach Martin Gries ging bei starkem Regen in der 21. Minute durch einen von Dennis Krob verwandelten Elfmeter in Führung – der starke Konstantinos Neofytos war zuvor gefoult worden. Jan Ferdinand glich mit einem schönen Schuss in den Winkel aus (67.). Der Balinger Leander Vochatzer sah fünf Minuten später Gelb-Rot nach einem Foul an Luka Dimitrijevic. Die Partie wurde auf dem Kunstrasen-Nebenplatz ausgetragen, da der Stadion-Naturrasen witterungsbedingt gesperrt war.