Der FK Pirmasens gewinnt daheim mit 3:0, ist nach dem vierten Sieg im vierten Saisonspiel neuer Spitzenreiter, aber große Freude will nicht so recht aufkommen. Zu viele Chancen gestattete der Titelfavorit dem Tabellenletzten. In Erinnerung bleiben wird von diesem Spiel das erste Tor gegen den FSV Jägersburg.

Hagen Burkart, der Co-Trainer des FK Pirmasens, hatte die Idee zum Überrumplungstor. Zum Ende des Abschlusstrainings am Freitag – Chefcoach Martin Gries war da noch im Kurzurlaub – stellte