Und noch zwei Siege: Der FK Pirmasens verabschiedet sich ungeschlagen in die „Ferien“. Am Samstag bezwang der Fußball-Regionalligist den Oberligisten TSG Pfeddersheim mit 2:1, nachdem er am Abend zuvor beim 8:2-Erfolg in Rülzheim noch ein kleines Schützenfest gefeiert hatte. Drei Wochen vorm Start in die neue Saison aber müssen einige Akteure noch ganz gehörig Gas geben.

„Schönen Urlaub“, wünschte Salif Cissé scherzhaft, als er sich hinter den Turnhallen-Kabinen in Ruppertsweiler von Coach und Kollegen verabschiedete. Urlaub?