Unter dem Motto „Fitness mit Gottes Segen“ bietet die katholische Pfarrei Seliger Paul Josef Nardini zusammen mit dem Fitnesstrainer Andreas Würz ein Sportangebot an, das mit geistlichen Impulsen verbunden ist.

Es ist ein Samstagmorgen auf der „Platte“ der Ruhbank. An der Schutzhütte haben sich bereits die ersten Sportwilligen zusammengefunden. „Es sind viele Stammgäste, aber auch einige neue Gesichter dabei“, erklärt Fitnesstrainer Andreas Würz, der an der Gründung von „Fitness mit Gottes Segen“ beteiligt war. Bereits vor zehn Jahren sei Pfarrer Hans-Peter Arendt auf ihn zugekommen und habe gefragt, ob er nicht Interesse hätte, einen Fitnesskurs mit der Gemeinde zu veranstalten. Nach langem Überlegen seien die beiden dann auf den Namen „Fitness mit Gottes Segen“ gekommen. „Als Untertitel haben wir uns auf ,Begegnung, Bewegung, Besinnung’ geeinigt“, erinnert sich Würz.

Seitdem findet die Aktion zweimal im Jahr – jeweils im Frühling und im Herbst – mit je vier Trainingseinheiten statt. Zu Beginn der Corona-Pandemie musste zwar eine kleine Pause eingelegt werden, danach ging es aber mit umso mehr Interessenten weiter. „Man hat gemerkt, dass die Leute wieder raus wollen und sich in der Natur bewegen möchten“, sagt Würz.

Mit Hanteln durch den Wald

Der Fitnesstrainer beginnt mit Aufwärmübungen, um die Gruppe zu mobilisieren. Mit XCO-Hanteln ausgestattet – also Aluminiumröhren, die für das Ganzkörpertraining konzipiert sind – geht es dann in den Wald hinein. „Wir wollen sowohl körperliche als auch geistliche Impulse in der Natur geben“, erklärt Würz das Konzept.

Während er für den sportlichen Teil zuständig ist, kümmert sich Arendt um den geistlichen Bereich. „Die Impulse orientieren sich an der liturgischen Lesung des darauf folgenden Sonntags und soll die Teilnehmer bereits darauf einstimmen“, erklärt der Pfarrer. Insgesamt gibt es drei Stationen, an denen angehalten wird, um die von Würz vorgegebenen Übungen zu absolvieren und den Impulsen von Arendt zu lauschen. Abgeschlossen wird das Training mit Dehn- und Kräftigungsübungen, bei denen der Gleichgewichtssinn gefragt ist.

Der nächste Kurs ist am 14. Mai

Die Teilnehmer sind durchweg begeistert von „Fitness mit Gottes Segen“. „Ich bin schon sei vielen Jahren dabei und habe auch schon einige Leute mitgebracht“, sagt Christa Brenner. Ihr gefällt es vor allem, sich in der Natur bewegen zu können, die Gedanken und Impulse aufzunehmen und in guter Gesellschaft unterwegs zu sein. Ebenfalls überzeugt vom Training ist Renate Cronauer. „Das ist bereits der dritte Kurs, den ich besuche und der Sport gefällt mir sehr gut“, verrät Cronauer.

Wer Interesse hat, bei „Fitness mit Gottes Segen“ mitzumachen, kann an den kommenden drei Terminen noch teilnehmen. Das nächste Training findet am 14. Mai ab 10 Uhr in die Beckenhofer Straße auf der „Platte“ statt. Im Herbst startet die Aktion erneut am 1. Oktober.