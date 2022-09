Der Pirmasenser AfD-Kreisvorsitzende Ferdinand L. Weber hat den Fraktionsvorsitz im Stadtrat abgegeben. Das teilte Oberbürgermeister Markus Zwick am Montag im Hauptausschuss mit. Neuer Fraktionschef der sechsköpfigen AfD-Gruppe im Stadtrat ist nun Thomas Heil, der auch Schriftführer im Kreisverband der Partei ist. Als gleichberechtigte Stellvertreterinnen benannte die Fraktion Sabine Schunk und Regina Zipf. Weber betonte am Rand des Hauptausschusses, dass er den Fraktionsvorsitz ohne Streit aufgegeben habe. Es sei ohnehin geplant gewesen, den Vorsitz regelmäßig in andere Hände zu geben, so Weber, der als Stadtratsmitglied in der Fraktion bleibt.