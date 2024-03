Der Feierverleiher von Rebecca und Tobias Dexheimer hat mächtig expandiert. Nach zwei Jahren in dem Kantinengebäude auf dem früheren Helmitin-Gelände wurden im März nun die Räume in der früheren Ledergroßhandlung Euro-Legutex bezogen.

200 Quadratmeter betrug die Fläche in der Zweibrücker Straße. Jetzt stehen dem Feierverleiher, einem Verleihservice für Geschirr und Festaccessoires, rund 1000 Quadratmeter auf zwei Etagen zur Verfügung. In dem Gebäude in der Arnulfstraße 49 riecht es immer noch nach Leder, obwohl die Ledergroßhandlung schon lange ausgezogen ist. Jetzt lagern hier übersichtlich auf Regalen geordnet Gabeln, Gläser, Teller, Stühle, Tische bis zu den Tischdecken. Das neue Gebäude habe den Vorteil, dass ebenerdig eingeladen werden könne, freut sich Rebecca Dexheimer. Auch könnten über Winter die Kühlanhänger im Innern eingelagert auf den Frühling warten.

Angefangen habe der Verleihservice mit Geschirr und Ausstattung für Feiern von rund 200 Personen. Heute könnten Feste mit bis zu 1000 Gästen ausgestattet werden, erzählt Tobias Dexheimer. Eine weitere Aufstockung des Verleihmaterials sei nun in den neuen Räumen möglich. „Aber dafür braucht es auch erstmal das Geld“, mahnt Tobias Dexheimer zur Geduld.