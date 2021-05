Die Stadtspitze sorgt sich um 13 Spielhallen in der Stadt, die durch eine Änderung des Landesglücksspielgesetzes in ihrer Existenz bedroht wären. Außerdem könnten Spielsüchtige dann ins unkontrollierbare Internet abwandern, heißt es aus dem Rathaus. Der Mediziner Holger Feindel widerspricht: Geschlossene Spielhallen seien eine Segen für Süchtige.

Oberbürgermeister Markus Zwick und Beigeordneter Denis Clauer kritisieren ein Detail des geplanten neuen Landesglücksspielgesetzes, wonach Spielhallen einen Abstand von 500 Metern zu Kindergärten und Schulen einhalten müssen. Da sich in Pirmasens jedoch wegen des vom Stadtrat beschlossenen Innenstadtkonzepts nur in der unmittelbaren Innenstadt Spielhallen ansiedeln dürfen, müssten alle 13 Pirmasenser Hallen in diesem Jahr dicht machen, wenn das Gesetz so kommt. Neben dem Ausfall von 1,7 Millionen Euro Vergnügungssteuer fürchtet die Stadt um die Glücksspielsüchtigen, die ohne die gut kontrollierten Spielhallen ins Internet abwandern könnten, wo es kaum Spielerschutz gebe.

„Die wechseln nicht so leicht“, berichtet jedoch Holger Feindel aus seiner Erfahrung mit Glücksspielsüchtigen. Feindel ist Autor mehrerer Fachbücher zu Spielsucht sowie Oberarzt und Psychotherapeut in der Median-Fachklinik im Neunkircher Vorort Münchwies. Eine Einrichtung, in der viele Pirmasenser und Südwestpfälzer wegen Suchtproblemen verschiedener Art behandelt werden.

Patienten: „Wir waren freier“

Im Kontext seines Gesprächs mit der RHEINPFALZ hat Feindel acht Patienten befragt, die aktuell wegen Glücksspielsucht dort therapiert werden:

Wie empfinden sie die derzeitige Schließung der Spielhallen wegen des Corona-Lockdowns? Haben sie ihre Aktivitäten mehr ins Internet verlagert? In beiden Lockdowns hätten alle Betroffenen bis auf einen die geschlossenen Spielhallen als Erleichterung erlebt. „Die haben durchgeatmet und konnten sich wieder ihren normalen Hobbys widmen“, berichtet Feindel. „Wir waren freier“, sei ein typischer Satz seiner Patienten gewesen. Lediglich ein Patient, der aber schon vor dem Lockdown öfter im Internet in Sachen Glücksspiel unterwegs gewesen sei, habe öfter online gespielt.

Das Argument Spielerschutz kennt Feindel von der Automatenindustrie, die damit Forderungen nach einem Verbot der Spielhallen entgegentrete. Feindel ist in Münchwies für Spielsucht in den Bereichen Glücksspiel und Computerspiel zuständig. Seiner Erfahrung nach greift das Argument nicht. „Wenn wir weniger Angebot haben, gibt es auch weniger Spielsucht“, lautet seine Beobachtung, die er durch Patienten bestätigt sieht, die beispielsweise aus der Türkei stammen. Wenn diese Patientengruppe dort Urlaub mache oder zu längeren Besuchen in der Türkei weile, wo es keine Spielhallen oder Spielautomaten gebe, hätten sie keine Probleme mit ihrer Sucht. „In der Türkei ist Glücksspielsucht kein Thema. Das gibt es dort nicht.“

Arzt: Hinweis auf „normalen Spieltrieb“ ist eine Mär

Für Feindel steht fest, dass eine Schließung aller Pirmasenser Spielhallen für den Spielerschutz „ein Segen“ wäre. Auch ein anderes Argument der Automatenhersteller, man bediene lediglich „einen normalen Spieltrieb“, sei eine Mär, die längst widerlegt sei.

Feindel kann verstehen, dass sich die Pirmasenser Stadtspitze um Arbeitsplätze und die Einnahmen für die Stadtkasse sorgt. Die Folgen für die Betroffenen seien aber gravierend und höher zu werten. Ein Spielsüchtiger habe, bevor er Hilfe sucht, oft eine lange Jahre dauernde Zeit des Leidens hinter sich und bringe einen Berg an Problemen mit, nicht nur finanzieller Art. „Die können das jahrelang verstecken“, weiß er aus der Praxis.

Patienten werden immer jünger

In den vergangenen Jahren stellte Feindel zudem eine bedenkliche Tendenz fest. Immer jüngere Patienten kommen zur Behandlung nach Münchwies, wo im Jahr zwischen 300 und 350 Glücksspielsüchtige Hilfe suchen. Ihre Sucht unterscheide sich stark von der Computerspielsucht. „Das sind komplett getrennte Krankheitsbilder.“ Wobei in jüngster Zeit in Computerspielen immer mehr Glücksspielelemente integriert würden, wodurch sich beide Suchtbilder vermischten.

Die Therapie bei Glücksspielsucht dauere in Münchwies in der Regel acht Wochen und habe eine vergleichsweise gute Prognose. Ein Drittel der Patienten bleibe anschließend dauerhaft dem Glücksspiel fern, berichtet Feindel. Ein weiteres Drittel erlebe Rückfälle, bleibe aber trotzdem stabil, und ein Drittel müsse ein weiteres Mal behandelt werden.