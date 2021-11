Nachdem es in den Jahren 2020 und 2021 aufgrund der Corona-Pandemie keine Konzerte des Euroclassic-Festivalorchesters gegeben hat, wird wohl auch künftig kein eigenes Festivalorchester in Pirmasens auftreten. „Die Lebensumstände haben sich verändert“, sagt der Organisator Julian Steckel.

Beim Festival Euroclassic haben sich im Laufe der Jahrzehnte einige Traditionen herausgebildet. Neben der A-cappella-Nacht in Blieskastel war dies vor allem der Auftritt des eigenen Festivalorchesters in Pirmasens. 13 dieser Auftritte hat es gegeben, alle eigens für das Festival von der Pirmasenser Familie Steckel ins Leben gerufen und organisiert. Angeführt von den Geschwistern Anna Theresa (Violine), Julian (Cello) und Valentin (Bratsche) haben sich hier junge, herausragende Musiker zu einem einmaligen Konzert getroffen und so einen musikalischen Farbtupfer ins Festivalprogramm gebracht, der so wohl einzigartig in der deutschen Festivallandschaft war.

13 Jahre, 13 Konzerte – dann zwei Jahre, in denen die Corona-Pandemie einen Auftritt unmöglich gemacht hat. Und nun scheint das Ende der Tradition in Sicht. „Es ist noch nicht klar, wie es weitergeht“, wägt Julian Steckel noch ab, der federführend bei der Organisation war. „Einen solchen Auftritt zu planen, was wir immer selbst machen, ist immer irre aufwendig. Das muss dann auch in die jeweilige Lebensphase passen“, sagt Steckel weiter. „Ich habe zwei kleine Kinder, meine Schwester hat ein kleines Kind... Schau’n wir mal. Im Moment ist noch nicht klar, was daraus wird.“