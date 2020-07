Eine gute Nachricht in schwerer Zeit! Auch in diesem Jahr gibt es den beliebten Sommerswing im Lauterer Volkspark. Franz Wosnitza hat wieder ein kleines Programm mit Jazz, Blues, Soul und Reggae zusammengestellt. Allerdings gelten strenge Hygiene-Auflagen.

Das von Wosnitza arrangierte Menü dürfte beim Publikum den gewohnten Anklang finden. Aber diesmal sind die Corona-Vorschriften zu beachten. Den Zustrom der Gäste regelt ein eingeschränkter Sitzplan. Platz ist lediglich für 320 Besucher, die sich vorher anmelden müssen.

Bunter Hund auch dabei

Den Auftakt am Mittwoch, 22. Juli, machte gestern der „Irrwisch am Saxofon“ aus Frankfurt, Peter Glessing mit seinem Trio. Seine Musik ist inspiriert von Jazzgrößen wie Louis Armstrong, Ella Fitzgerald und Lionel Hampton.

Bernhard Smith, genannt auch „Smitty the Voice“, dürfte in der Südwestpfalz bekannt sein wie ein bunter Hund. Er war der Sänger der Uptown Shufflers und mischt mit in der Showband The New Generation aus Saarwellingen. Der Soul- und Bluessänger hat erst im Alter von 43 Jahren so richtig mit dem Singen angefangen. Vielleicht liegt es daran, dass er so bescheiden ist und sich nie in den Vordergrund drängt. Auf der Bühne ist er allerdings in seinem Element: „Es ist für mich das Allergrößte, wenn ich andere glücklich machen kann.“ Das will er am Mittwoch, 29. Juli, zusammen mit seiner Bluesband unter Beweis stellen.

Auf den Spuren des legendären Musikers Django Reinhardt wandern am Mittwoch, 5. August, Oliver Abt und seine Band Still Great. Heißer Gypsyswing aus den Tiefen der 1930er und 1940er Jahre gemixt mit raffinierten Jazz-Läufen, eleganten Bossa-Nova-Grooves und Pop-Klassikern ergeben einen Cocktail, der in Blut, Herz und Beine geht. Mit dabei ist die Sängerin Julia Jung.

Weltmusik für die Beine

Weltmusik, aber auch Soul und Reggae bieten am Mittwoch, 12. August, Sabrina Roth und ihre Band. Die Formation will Stimmung schaffen und die Beine in Bewegung bringen. Ob das wegen Corona allerdings erlaubt ist, bleibt fraglich. Das Repertoire der Band bietet eine Reise durch die internationale Pop-, Soul- und Rockgeschichte. Aber auch Latin, Swing und Jazz-Standards sind fester Bestandteil ihres Programms. Von Gefühl bis Exzentrik deckt die Sängerin alles mit ihrer facettenreichen Stimme ab.

Zum Abschluss des Sommerswings präsentiert Albert Koch seine Acoustic Blues Community. Neben dem Lauterer Bluesharp-Virtuosen sind dabei Wolfgang „Blueswolf“ Schuster und Jürgen „Mojo“ Schultz. Ausschließlich dem akustischen Blues widmen sich diese drei mit typischen Instrumenten. Sie erweisen damit den frühen Blues-Heroen der 1920er bis 1940er Jahre ihre Reverenz.

Infos