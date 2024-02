Eigentlich war das Spiel auf Rasen angesetzt. Vielleicht keine gute Idee, wie man im DFB-Pokal in Saarbrücken gesehen hat. Jetzt wird auf der Husterhöhe gekickt – auf Kunstrasen.

Noch ist Winterpause, noch ruht der Liga-Spielbetrieb der südwestpfälzischen Fußballvereine für mindestens eine Woche. Doch es gibt eine Ausnahme: Der Pirmasenser Sportverein und die SG TuS Rimschweiler/VB Zweibrücken II treffen sich in der B-Klasse West bereits an diesem Freitag, 9. Februar, um 19 Uhr zum ersten Punktspiel im Jahr 2024 im Kreis Pirmasens/Zweibrücken.

„Wir haben in der B-Klasse West noch 15 Nachholspiele. Ich habe den Vereinen die Terminierung zunächst überlassen. Und der PSV und die SG Rimschweiler/VB Zweibrücken II verständigten sich darauf, ihr Spiel schon am 9. Februar auszutragen“, informiert Klassenleiter Uli Salzmann (Herschberg), wieso schon am Fasnachtswochenende gespielt wird. Zunächst sollte die Begegnung auf dem Naturrasen im städtischen Stadion Spesbach ausgetragen werden, doch nach dem Veto der Stadtverwaltung Pirmasens wurde sie auf den Kunstrasen im Sportpark Husterhöhe verlegt.

Der PSV liegt mit nur einem Punkt aus 15 Spielen sowie einem Torverhältnis von 17:118 auf dem letzten Tabellenplatz. Der Abstieg erscheint für das Team von Trainer Steffen Berg kaum noch vermeidbar. Die SG Rimschweiler/VBZ II würde mit einem Sieg auf der Husterhöhe bis auf vier Punkte an den Tabellenzweiten, TSC Zweibrücken II, heranrücken.