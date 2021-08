Seit fast einem Jahr lebt und arbeitet Cristina Librasi in Pirmasens. Die junge Springreiterin aus Italien absolviert eine Ausbildung zur Pferdewirtin beim RFV Pirmasens-Winzeln und im Reitstall von Manfred Schenk.

„Ich möchte in Deutschland leben und hier Springreiterin werden“, erzählte die Italienerin vor zwei Jahren der RHEINPFALZ. Die damals 17-jährige Schülerin des Liceo G. & Q. Sella im norditalienischen Biella – eine Partnerschule des Pirmasenser Hugo-Ball-Gymnasiums – hatte gerade im Rahmen eines Schüleraustauschs in Pirmasens ein zweiwöchiges Betriebspraktikum bei PSB absolviert. „Ich war damals in einer Gastfamilie, die sich auch für Pferde interessiert hat“, erzählt Cristina Librasi.

Die Familie stellte den Kontakt zum Reitstall von Manfred Schenk her. „Sie war bei uns, hat sich das angeschaut und ist auch hier geritten“, berichtet Stall-Chefin Ramona Schmidt. Librasi hat es gut gefallen, ihr wurde avisiert, dass sie nach dem Schulabschluss hier eine Perspektive haben könnte.

Im Frühsommer 2019 legte Librasi ihr Abitur ab. Danach ging es schnell. „Ende August bin ich hierhergekommen“, erzählt sie. Zunächst absolvierte sie ein einmonatiges Praktikum beim Reit- und Fahrverein Pirmasens-Winzeln und im Reitstall Schenk. Dem Praktikum schloss sich im Oktober die Ausbildung zur Pferdewirtin an. Schmidt konnte erreichen, dass Librasi die Berufsschule des technisch-gewerblichen Berufsbildungszentrums Saarbrücken besuchen kann. Normalerweise werden rheinland-pfälzische Pferdewirte in Bad Kreuznach unterrichtet.

Lehrmeister Eitel und Klein

Ihre Lehrmeister sind beim Reitverein Heiner Eitel, der Librasi in der Dressur trainiert, und im Reitstall Schenk Hans-Günter Klein, der sie im Springen anleitet. Librasi arbeitet in beiden Ställen, einmal die Woche gibt sie in Winzeln Reitunterricht. „Sie soll ja auch den Verein kennenlernen“, sagt Klein.

Seit März lebt die junge Italienerin in einer eigenen Wohnung, zuvor war sie bei einer Gastfamilie untergekommen. Fünf Jahre hat sie an ihrem fremdsprachlichen Gymnasium in Biella Deutsch gelernt, das sie nahezu perfekt spricht. „Seit ich hier lebe, habe ich viel gelernt“, erklärt sie. Die Anfangsschwierigkeiten, die sie mit dem hiesigen Dialekt hatte, haben sich mittlerweile gelegt. „Jetzt verstehe ich das auch“, sagt sie lachend.

Verletzter Falko

Die Corona-Zwangspause hat dafür gesorgt, dass sie nicht ganz so viele Turnierstarts absolvieren konnte wie erhofft. Ihr Pferd Falko, ein jetzt zehnjähriges niederländisches Warmblut, hatte sie gleich mitgebracht. Mit ihm feierte sie im September 2019 bei ihrem zweiten Turnierstart in Deutschland den ersten Sieg in einem M*-Zwei-Phasen-Springen in Neunkirchen. Falko ist derzeit verletzt. „Das große Ziel ist, dass er wieder gesund wird“, sagt Librasi und fügt hinzu: „Zu Hause war ich schon in schweren Springen platziert, da bin ich auch bei internationalen Turnieren gestartet.“ Im Reitstall Schenk werden junge Pferde ausgebildet, da sind internationale Starts noch in der Ferne. An ihrer Überzeugung, dass „der Reitsport und die Pferde hier schon besser sind als in Italien“, hat sich nichts geändert.

Mama schaut zu

„Ein bisschen Heimweh habe ich schon“, räumt Librasi ein. Ihren 20. Geburtstag Ende Juni feierte sie in Biella. Und am vergangenen Wochenende, beim Turnier im Zweibrücker Landgestüt, war die Mama dabei.