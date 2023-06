Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am 15. November werden die ersten grau-gelben Tonnen in den Vororten auftauchen und ab 1. Januar zum Einsatz kommen. In den Vororten, mit Ausnahme von Hengsberg, Ruhbank und Sommerwald, gibt es dann keine Gelben Säcke mehr.

Nach massiven Beschwerden über ständig aufgerissene Säcke und Müll, der in den Straßen rumfliegt, hat Bürgermeister Michael Maas zumindest in den Vororten die Systemfrage gestellt.