Ein Kampfrichter, der seinen 51. Geburtstag auf der Ringermatte feiert, ein Landestrainer, der hoffnungsvoll in die Zukunft blickt, und junge Sportler mit großen Plänen: Szenen von den Jugend-Pfalzmeisterschaften im griechisch-römischen Stil in Thaleischweiler-Fröschen, an denen vier Vereine aus der Südwestpfalz teilgenommen und etliche Medaillen gewonnen haben. Die Enge in der Halle hat einen Nebeneffekt.

Bis zur Aufnahmekapazität gefüllt war am Samstag die kleine Athletenhalle des AC Thaleischweiler. 112 Nachwuchstalente aus neun Ringer-Vereinen kämpften dort um die Pfalzmeistertitel