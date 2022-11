Verunsichert blicken viele, an der Kultur Interessierte darauf, wie es nach den personellen Umbrüchen in diesem Jahr im Kulturamt weitergeht. Nun hat die Stadtratsfraktion Die Linke/Partei einen Antrag zur Stadtratssitzung am Montag, 14. November, formuliert, in dem sie ihre Sorgen zum Ausdruck bringt und fordert, die Kultur in Pirmasens besser aufzustellen.

Nach dem Wunsch der Fraktion Die Linke/Partei soll der Stadtrat beschließen, den Tagesordnungspunkt Kultur für die Stadtratssitzung am 12. Dezember aufzunehmen. Der Tagesordnungspunkt soll einen Bericht des zuständigen Dezernenten über die personelle Aufstellung des Kulturamtes, Zuständigkeiten, Ressourcen sowie eine Kurzdarstellung der 2022 durchgeführten Veranstaltungen und einen Ausblick auf das Jahr 2023 enthalten. Im Anschluss soll der Stadtrat Gelegenheit erhalten, Vorschläge einzubringen und zu diskutieren.

Zur Begründung des Antrags wird ausgeführt, dass die Ära Scorzelli als Sachgebietsleiter Kultur bei der Pirmasenser Stadtverwaltung nicht lange währte. Das Arbeitsverhältnis wurde mit Ablauf der Probezeit nach nur wenigen Monaten beendet. Zur kommissarischen Nachfolgerin wurde Heike Wittmer ernannt, die auch für das Stadtarchiv zuständig ist. „Die Besetzung von zwei wichtigen und arbeitsintensiven Sachgebieten der Stadtverwaltung mit nur einer Person an verantwortlicher Position halten wir nicht für zielführend und darüber hinaus für eine unverhältnismäßige Belastung für Frau Wittmer“, heißt es in dem Antrag der Stadtratsfraktion, die daher anregt, dass der Stadtrat über die Aufstellung und Hierarchie im Kulturamt diskutiert und zukunftsweisende Entscheidungen trifft. „Die Kultur in Pirmasens hat Besseres verdient, als sich von einer Verlegenheitslösung zur nächsten zu hangeln.“

Kultur lässt sich nicht nebenbei erledigen

Die Stadtratsfraktion Die Linke/Partei würde eine klassische Lösung mit umfassender Richtlinienkompetenz der Amtsleiterin beziehungsweise des Amtsleiters für Kultur favorisieren, wie es in vergleichbaren Städten üblich ist und früher auch in Pirmasens praktiziert wurde. Dass mehr oder weniger sachfremde Ressortleiterinnen oder Ressortleiter neben ihren eigentlichen und arbeitsintensiven Aufgaben die Kultur quasi nebenbei erledigen, ist der Bedeutung des Kulturbereichs als Aushängeschild einer Stadt völlig unangemessen.“

Der Fraktionsvorsitzende Frank Eschrich verweist auch auf die in der RHEINPFALZ wiederholt thematisierte mangelhafte Bewerbung des Euroclassic-Festivals. „Uns geht es mit diesem Antrag allerdings nicht um Schuldzuweisungen, sondern darum, es zukünftig besser zu machen“, so Eschrich.