Fast acht Monate hatte das Wanderheim „Dicke Eiche“ des Pfälzerwald-Vereins Hauenstein geschlossen. Der Verein nutzte die Zeit der coronabedingten Schließung, um einen neuen Abwasserkanal ins und eine neue Wasserleitung aus dem Tal auf den Berg zu legen. Jetzt sind alle Arbeiten erledigt, sodass die „Hitt“ am Samstag wieder öffnen kann. Der Hüttendienst steht samstags und sonntags ab 11 und bis 18 Uhr bereit. Voraussichtlich ab Anfang Juli ist die Hütte auch mittwochs offen. Nach wie vor sind die Corona-Hygieneregeln zu beachten. Kontaktdaten müssen erfasst werden, entweder per QR-Code in der Corona- und der Luca-App oder per Eintragung in eine Liste.