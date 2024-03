Rundum glücklich war man beim Deutschen Fußball-Bund mit der Woche seiner U16-Nationalmannschaft in Pirmasens – und das nicht nur wegen der beiden Siege (3:0 und 5:0) gegen Italien.

„Die Zusammenarbeit mit Stadt und Verein ist hervorragend gewesen. Wir waren mit allem sehr zufrieden. Wir hatten ein super Hotel und fanden für die Witterung im März einen guten Trainingsrasen vor“, lobte die U16-Teammanagerin des DFB, Johanna Pierags. Dass dank der intensiven Bemühungen des FKP zum ersten Spiel gegen Italien am Freitagabend 3000 Zuschauer ins Framas-Stadion kamen und für eine tolle Atmosphäre sorgten, sei phänomenal gewesen: „Das hat man selten in dieser Altersklasse.“ Sie werde daher Pirmasens für künftige Länderspiele „weiterempfehlen“. Die U16 war vom 18. bis 25. März in Pirmasens, wohnte in Emil’s Hotel in Winzeln und trainierte – mit Ausnahme der zwei Spieltage – täglich im Sportpark Husterhöhe.