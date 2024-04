Den SV Lemberg hatte beim Rennen um die vorderen Plätze der A-Klasse fast niemand auf der Rechnung. Das von Fabian Rösinger trainierte Team hat sich sukzessive nach vorne geschoben.

Das ist schon eine besondere Saison in der Fußball-A-Klasse. Da marschiert der FC Rodalben zur zweiten Meisterschaft in Folge, hat nach 23 Spieltagen einen Vorsprung von sage und schreibe 23 Punkten auf den aktuellen Tabellenzweiten, den SVN Zweibrücken. Dieser ist daher ein Anwärter auf die Aufstiegsspiele bringende Vizemeisterschaft, obwohl er bereits neun Niederlagen einstecken musste. Weiter im Rennen um Rang zwei sind die SG Maßweiler/Höhmühlbach (35 Punkte aus 22 Spielen), der SV Hochstellerhof (32 Zähler in erst 19 Partien), der Hilster SV (34 aus 21) und der SV Lemberg (35 aus 21), mit dem keiner gerechnet hat.

Die Chancen der Lemberger auf eine Teilnahme an der Bezirksliga-Aufstiegsrunde würden sich eminent verbessern, wenn der SVL im Nachholspiel am Mittwoch (19 Uhr) in Hilst einen Dreier einfährt. Doch Trainer Rösinger tritt auf die Euphoriebremse. „Die Bezirksliga würde nicht so gut zu uns passen. Der Schwerpunkt in dieser Saison liegt auf einer kontinuierlichen Weiterentwicklung“, befindet der Inhaber der Trainer-C-Lizenz.

Durch die Bank würden seine Schützlinge starke Leistungen bieten. Rösinger: „Alexander Becker, der in der vorigen Saison noch in der A-Jugend gespielt hat, besticht durch sein Zweikampfverhalten und lernt jede Woche taktisch dazu. Dennis Siewert spielt seit Wochen auf einem unfassbaren Level. Luca Blaser steigert sich permanent, und die Innenverteidigung mit Torben Lemke und Christian Schumacher steht sehr sicher.“ Erst nach den Partien in Hilst, am Sonntag auf heimischem Rasen gegen Hauenstein II, weitere drei Tage danach auf dem Hochstellerhof und im Anschluss in Martinshöhe werde sich, so Rösinger, „zeigen, wo wir uns tatsächlich einordnen können“.

SPIELE AM MITTWOCH

A-Klasse Pirmasens/Zweibrücken: SV Martinshöhe - FC Rodalben (18.30 Uhr), Hilster SV - SV Lemberg (beide 19 Uhr), FK Petersberg - SV Hochstellerhof (19.30 Uhr)

B-Klasse Pirmasens/Zweibrücken West: FC Höheischweiler - SV Battweiler II (19 Uhr)