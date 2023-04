Denis Jung wird nun doch nicht Trainer des Fußball-Landesligisten SC Weselberg sein. „Der Aderlass wurde in den letzten Wochen zu groß“, erläuterte Jung seinen Rückzug. Er habe Ende 2022 unter anderen Bedingungen zugesagt. Am Montag gab es eine Sitzung mit Vorstand und Mannschaft, in der weitere Spieler bekundeten, eventuell nicht mehr zur Verfügung zu stehen. Klar waren bisher die Abgänge von Attila Baum (Laufbahnende), Timo Helfrich (Umzug), Kevin Büchler und Timo Landoll (beide FK Pirmasens). „In der Sitzung haben ein bis zwei weitere Spieler, darunter Leistungsträger, geäußert, dass es so in der Landesliga schwierig werden könnte, und dass sie nicht wissen, ob sie unter diesen Bedingungen zur Verfügung stehen“, informierte SCW-Vorsitzender Stefan Zimmermann. Jungs Entscheidung könne er „absolut nachvollziehen“, es gebe da „gar keine Vorwürfe“.

„Ich habe lange gekämpft. Aber es hat sich anders entwickelt als erwartet. Aber die Grenze war durch den Abgang etlicher Unterschiedsspieler erreicht“, sagte Jung. Am Freitagabend soll in einer weiteren Sitzung besprochen werden, wie es – nicht nur bezüglich eines neuen Trainers – in Weselberg weitergeht. Zimmermann: „Es geht auch darum, ob wir noch genügend Spieler für zwei Teams haben.“