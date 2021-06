Bis Freitagmittag gingen beim Gesundheitsamt des Kreises Südwestpfalz drei positive Corona-Testergebnisse ein. Zwei betreffen Zweibrücker, eines eine Person aus der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land. In der Stadt Pirmasens gab es keinen weiteren Corona-Fall, die Sieben-Tage-Rate der Neuinfektionen liegt dort jetzt bei Null. Dies ist erstmals seit dem 7. Oktober wieder der Fall. Pirmasens ist die einzige Kommune in Rheinland-Pfalz, die diesen Wert erreicht. Für den Landkreis Südwestpfalz gibt das Landesuntersuchungsamt eine Inzidenz von 3 an, für Zweibrücken beträgt sie 61. Im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes gelten noch 67 Menschen als corona-positiv. Zwölf wohnen in Pirmasens, 44 in Zweibrücken und elf im Kreis.

Am Montag soll der digitale Impfnachweis an den Start gehen. Dann wird auch das Impfzentrum in Pirmasens nach der zweiten Impfung entsprechende Impfzertifikate ausgeben. Wer seit dem 5. Januar in der Messe geimpft wurde, erhält automatisch ein Zertifikat – per Post oder E-Mail. Im Impfzentrum selbst können rückwirkend keine Zertifikate ausgestellt werden. Die Zertifikate enthalten einen QR-Code, mit dessen Hilfe man den Impfnachweis auf dem Smartphone darstellen kann.