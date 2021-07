Dem Gesundheitsamt der Kreisverwaltung Südwestpfalz wurden bis Dienstagmittag drei weitere positive Corona-Testergebnisse übermittelt. Dadurch steigt die Anzahl der Infizierten auf 23. Sieben davon leben in Pirmasens, neun (ein neuer Fall) in Zweibrücken und sieben im Landkreis (je ein neuer Fall in den Verbandsgemeinde Dahner Felsenland und Pirmasens-Land). Das Landesuntersuchungsamt meldet die Inzidenzwerte 4 für den Landkreis, 10 für Pirmasens und 18 für Zweibrücken.