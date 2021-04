Bis Dienstagmittag wurden dem Gesundheitsamt der Kreisverwaltung Südwestpfalz 28 positive Corona-Testergebnisse übermittelt. Nach der leichten Entspannung über Ostern steigen die Fallzahlen wieder und damit auch die Inzidenzen. Das Landesuntersuchungsamt stuft den Landkreis mit einer Inzidenz von 91, die Stadt Pirmasens (90) und die Stadt Zweibrücken (73) in der Alarmstufe rot ein.

Erneut sind zwei Menschen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben. Eine Frau zwischen 40 und 50 Jahren aus der Verbandsgemeinde Dahner Felsenland starb an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung, ein Mann zwischen 80 und 90 Jahren aus der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land mit einer Corona-Infektion. Bislang gab es im Bereich des Gesundheitsamtes 129 Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion.

Derzeit sind im Bereich des Gesundheitsamtes 347 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Davon leben in Pirmasens 97 (sechs neue Fälle), in Zweibrücken 47 (fünf neue Fälle) sowie in den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland 47 (drei neue Fälle), Hauenstein 16, Pirmasens-Land 28 (zwei neue Fälle), Rodalben 24 (zwei neue Fälle), Thaleischweiler-Wallhalben 21 (zwei neue Fälle), Waldfischbach-Burgalben 25 (zwei neue Fälle) und Zweibrücken-Land 42 (sechs neue Fälle).