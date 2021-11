Das Gesundheitsamt des Landkreises Südwestpfalz hat seit Freitag 26 weitere Covid-19-Infektionen registriert. Das Landesuntersuchungsamt Rheinland-Pfalz (Lua) meldet aktuell die Warnstufe 1 für den Landkreis Südwestpfalz sowie die Städte Pirmasens und Zweibrücken. Maßgeblich für das Erreichen der Warnstufe sind die vom Lua ermittelten Leitindikatoren: die Inzidenzwerte 170 (Landkreis), 115 (Pirmasens) sowie 91 (Zweibrücken), die Hospitalisierungsinzidenz im Versorgungsbezirk Westpfalz (3,1) und die Intensivbettenauslastung in Rheinland-Pfalz (5,8). Von den neuen Fällen waren zuvor eine Person aus Pirmasens und zwei Personen aus der Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben als Kontaktpersonen in häuslicher Quarantäne. Bei je einer Person aus Pirmasens und der Verbandsgemeinde Rodalben bestätigte der PCR-Test das vorliegende positive Schnelltest-Ergebnis. Aktuell sind im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes 491 bestätigte positive Fälle aktiv, 26 mehr als am Freitag. Von den betroffenen Personen leben in Pirmasens 122 (+3), Zweibrücken 64 (+3) sowie in den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland 62 (+3), Hauenstein 21 (+1), Pirmasens-Land 22 (+2), Rodalben 55 (+3), Thaleischweiler-Wallhalben 54, Waldfischbach-Burgalben 50 (+7) und Zweibrücken-Land 41 (+4).