Zwei neue Corona-Infektionen meldet das Gesundheitsamt am Montag für seinen Zuständigkeitsbereich, eine davon in Pirmasens und eine in der VG Waldfischbach-Burgalben. Das Landesuntersuchungsamt meldet aktuell die Warnstufe 1 für den Landkreis sowie die Städte Pirmasens und Zweibrücken. Maßgeblich dafür ist der Inzidenzwert 14,6 (Landkreis), 64,7 (Pirmasens) sowie 17,6 (Zweibrücken) sowie die Hospitalisierungsinzidenz im Versorgungsbezirk Westpfalz (0,4) und die Intensivbettenauslastung in Rheinland-Pfalz (3,79). Aktuell sind in der gesamten Südwestpfalz 113 bestätigte positive Fälle aktiv. Davon leben in Pirmasens 55 Personen, in Zweibrücken 17 sowie in den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland 5, Hauenstein 7, Pirmasens-Land 7, Rodalben 6, Thaleischweiler-Wallhalben 1, Waldfischbach-Burgalben 12 und Zweibrücken-Land 3.