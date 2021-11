103 weitere Covid-19-Fälle wurden am Dienstagmittag seit dem Vortag für die gesamte Südwestpfalz bestätigt. Das Landesuntersuchungsamt meldet aktuell die Inzidenzwerte 359 für den Landkreis, 301 für Pirmasens sowie 296,9 für Zweibrücken. Die Hospitalisierungsrate liegt bei 4,23. Eine Frau im Alter zwischen 60 und 65 Jahren aus Pirmasens starb an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung, sie war bereits geimpft. Auch Einrichtungen sind erneut betroffen: Im Haus Moosalb wurde ein Bewohner positiv getestet, ebenso in der Kindertagesstätte Arche Kunterbunt ein Kind. Weitere Schulkinder an den Grundschulen Clausen, Dahn, Münchweiler, der Sechsmorgen-Grundschule in Zweibrücken, Realschule plus Dahn, Landgraf Ludwig Realschule plus in Pirmasens, der IGS Thaleischweiler und IGS Waldfischbach sowie der BBS Zweibrücken wurden positiv auf Sars-CoV-2 getestet. Mit weiteren Fällen in der Grundschule Merzalben und der Landgraf Ludwig Realschule plus in Pirmasens müssen dort betroffene Klassen in Quarantäne. Aktuell sind insgesamt 1209 bestätigte positive Fälle aktiv. Davon leben in Pirmasens 226 Betroffene (zehn neue Fälle), in Zweibrücken 212 (+11) sowie in den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland 133 (+8), Hauenstein 65 (+4), Pirmasens-Land 61 (+10), Rodalben 140 (+20), Thaleischweiler-Wallhalben 132 (+22), Waldfischbach-Burgalben 87 (+7) und Zweibrücken-Land 153 (+11).